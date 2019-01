Federica Nargi: “Regaleremo una sorellina a Sofia”

Ex velina, modella, showgirl e mamma. Federica Nargi è tutto questo, e presto insieme a lei, il compagno Alessandro Matri e la piccola Sofia arriverà un altro bimbo. Anzi una bimba. Sì, perché se la notizia della gravidanza di Federica era nota già da tempo, ancora non si sapeva il sesso del nascituro. A “Verissimo”, la bellissima mora confessa: “Sarà una bimba, regaleremo una sorellina alla piccola Sofia”. E per quanto riguarda il nome, sarà proprio la primogenita di casa Matri-Nargi a sceglierlo. E il matrimonio: “Credo che un giorno ci sposeremo, ma per adesso siamo talmente felici, stiamo vivendo momenti così perfetti che forse per adesso non toccheremo l’equilibrio della famiglia”. Poi una stoccata a chi sui social la insultava per il suo peso e per il suo fisico, troppo magro: “Era un periodo un po' complicato, mangiavo ma non mettevo su chili. Fidatevi di me, preferisco due chili in più che due in meno. Non permetto a nessuno però di parlarmi di anoressia, è una malattia con cui lottano tante persone”.