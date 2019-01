L'inviato Andrea Agresti ha seguito Chiofalo prima e durante l'operazione, aspettandolo poi al risveglio. "Pensavo che a me non potesse mai succedere, mi è cambiata la vita. E' diventato il mio unico pensiero, non riesco a pensare a nient'altro. Io ho ancora tante cose da fare: sposarmi, diventare padre" raccontava Francesco prima dell'intervento. L'operazione è riuscita, passata la paura ora Francesco può riprendere in mano la sua vita.