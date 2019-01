"Temptation Island", Francesco Chiofalo positivo per l'intervento: "Andrà tutto bene"

Chiofalo ha condiviso la foto del nuovo tatuaggio su Instagram scrivendo a corredo: "Un tatuaggio per portarmi fortuna... Dato che me ne servirà molta. Andrà tutto bene".



Dopo l’annuncio della scoperta del tumore al cervello, il ragazzo non aveva più dato notizie di sé sui social per alcuni giorni. Ora il ritorno, ma senza mostrarsi, condividendo le ultime novità, il pre-ricovero e la data dell'operazione ("Ho ricevuto il nulla osta per eseguire l’intervento. Oramai sono agli sgoccioli… mancano veramente pochissimi giorni… Tra poco mi opererò. La paura è tanta... Ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere #andratuttobene").