Temptation Island, Francesco Chiofalo: "A 29 anni ho scoperto di avere un tumore"

L'ex concorrente di Temptation Island, il 29enne Francesco Chiofalo, ha rivelato su Instagram di avere un tumore al cervello. Con una serie di stories pubblicate sul suo profilo, Chiofalo ha condiviso la notizia con i suoi follower: "Premetto che con questo video non voglio far pena a nessuno e non sto scherzando - ha detto -. Ho scoperto di avere un tumore al cervello a 29 anni", ha quindi aggiunto spiegando che dopo le feste dovrà sottoporsi a un'operazione.