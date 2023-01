I Baustelle ritornano con il nuovo singolo "Contro il mondo" e un tour

La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini descrive il nuovo singolo come "una storiella, un film, una parabola, un grido, basso-rullante-chitarra elettrica, gomma da masticare: il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll". Il trio tornerà in questo 2023 anche a calcare i plachi con un tour già tutto sold out.

IL BRANO - "Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova", raccontano i Baustelle. "Contro il mondo" è un brano coerente con il percorso della band, figlia della loro identità pop sensibile e giocosa e che ancora una volta dà prova della loro innata capacità di essere accattivanti e provocatori nel racconto della realtà che ci circonda. “Essere contro il mondo e invece averlo addosso”, cantano Bianconi e soci. Nella canzone la quotidianità (fatta di "yoga, caffè, qualche droga") si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di atmosfere retrò intrise di sarcasmo e malinconia, in pieno stile Baustelle.





LA CARRIERA - Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per arrivare all’ultimo disco, “L’amore e la violenza, vol.2”, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio a una vera e propria tendenza. Nell'ottobre del 2018 il gruppo annunciò lo stop momentaneo dell'attività dopo un concerto a Torino dedicato al decennale del loro album "Amen": "Per un po' saremo in letargo", aveva detto Bianconi. Da lì sono arrivate le esperienze soliste. Sono usciti i lavori di Francesco Bianconi, che ha debuttato nel 2020 con l’album “Forever”, seguito quest’anno dal disco di cover “Accade”, e di Rachele Bastreghi, che nel 2021 ha pubblicato il suo primo album “Psychodonna”.

LE DATE DEL TOUR - Con l’aggiunta di due nuove date a Bologna e un nuovo live a Milano, sono otto i concerti sold out che porteranno i Baustelle nei più prestigiosi club d’Italia, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha sempre attirato l’attenzione di pubblico e critica. Il tour prenderà il via il 2 maggio da Firenze, Tuscany Hall, per poi arrivare il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia, l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon.