I Baustelle tornano nel 2023: nuovo album e tour

Rivedremo dal vivo il gruppo composto da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini impegnati con cinque concerti nei più prestigiosi club d'Italia a maggio. Ma non solo. Il prossimo anno arriveranno anche nuova musica e un album, dopo aver firmato con BMG, di cui attualmente non si conoscono ancora particolari.

IL TOUR - Il tour dei Baustelle partirà il 2 maggio da Firenze, al Tuscany Hall. Poi saranno il 3 maggio a Roma all'Atlantico, il 5 maggio a Bologna all'Estragon, per proseguire il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia e il 9 maggio a Milano all'Alcatraz.

L'ANNUNCIO SOCIAL - Sui social la band indie-pop dalla carriera ventennale ha prima svuotato i canali social, poi stuzzicato i fan pubblicando una clip che racconta il dietro le quinte di un servizio fotografico. Poi è arrivato l'annuncio vero e proprio: "Nuovi concerti, nuova musica, olé. Per ridere, piangere, ballare, abbracciarsi. Tutti insieme, un attimo prima della fine del mondo”, a corredo delle date dal vivo. Intanto anche il logo del gruppo è cambiato, simbolo di un rinnovamento estetico minimal e contempooraneo rispetto all'immaginario vintage del passato.

RITORNO DOPO LAVORI SOLISTI - Per i Baustelle sarà quindi un ritorno sulle scene dopo “L'amore e la violenza” e “L'amore e la violenza - Vol. 2”, usciti tra il 2017 e il 2018. Proprio nell'ottobre del 2018 il gruppo annunciò lo stop momentaneo dell'attività dopo un concerto a Torino dedicato al decennale del loro album "Amen": "Per un po' saremo in letargo", aveva detto Bianconi. Da lì sono fiorite in questi anni le esperienze soliste. Sono usciti i lavori da di Francesco Bianconi, che ha debuttato nel 2020 con l’album “Forever”, seguito quest’anno dal disco di cover “Accade”, e di Rachele Bastreghi, che nel 2021 ha pubblicato il suo primo album “Psychodonna”.