Buon compleanno George Clooney: rivediamolo ai "Telegatti" del 2000

Buon compleanno George Clooney: l'attore statunitense compie oggi 59 anni. Dopo una lunga gavetta, abbraccia il successo grazie al ruolo del pediatra Douglas "Doug" Ross nella serie televisiva "E.R. - Medici in prima linea", dal 1994 al 1999. In quegli anni ottiene i primi ruoli in film come "Batman & Robin" e "Out of Sight".

Negli anni seguenti arriva la consacrazione con "Ocean's Eleven", per poi vincere l'Oscar al miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film "Syriana". Un successo che ha ripetuto nel 2013 ottenendo l'Oscar al miglior film per la produzione di Argo. Per festeggiare il suo compleano, rivediamolo ospite nella serata dei "Telegatti" del 2000 quando fu premiato da Maria Grazia Cucinotta, Raffaella Carrà e Paolo Bonolis.