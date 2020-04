Serena Grandi e quella canzone troppo hot a “Pentatlon”

Serena Grandi divenne famosa negli anni ottanta come attrice di pellicole hard. Le forme da pin up, la voce calda e sensuale la fecero scegliere da Tinto Brass per il suo nuovo film “Miranda”: da lì la travolse la notorietà.

Qui la rivediamo nel 1987 a “Pentatlon” condotto da Mike Bongiorno: il famoso presentatore introduce l'attrice e cercando di metterla a proprio agio le fa leggere alcune frasi di una canzone. Le parole pronunciate da Serena Grandi, però, hanno un risvolto erotico inaspettato tanto che Mike Bongiorno è in imbarazzo: “E’ un po’ spinta eh?”.