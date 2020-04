Ecco quale fu la canzone scelta per l'esordio di "Karaoke" 

Era il 28 settembre 1992 quando andava in onda, per la prima volta, "Kararoke" il programma musicale condotto da Fiorello. La trasmissione si svolgeva ogni sera in una piazza diversa d'Italia e durava trenta minuti.

Il format del programma era molto semplice, si sceglieva una canzone al karaoke che si faceva cantare ai concorrenti che si alternavano sul palco. Al termine del brano veniva votato dal pubblico il vincitore. "L'italiano" di Toto Cutugno è stata la canzone con la quale i concorrenti della prima puntata del programma si sono sfidati. Rivediamo com'è andata.