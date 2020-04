"La Tata", gli attori della sitcom statunitense 27 anni dopo 

Sono passati quasi 30 anni da quando "La Tata" è stata trasmessa per la prima volta in tv. La sitcom statunitense, nata nel 1993, raccontava le vicissitudini di una ragazza chiacchierona che si improvvisava tata per la ricca famiglia degli Sheffield. Ma che fine hanno fatto i protagonisti della serie tv divenuta famosa anche in Italia?

La mitica Francesca Cacace, Fran Drescer, che interpretava la tata combina guai non era solo la protagonista della sitcom, ma anche la creatrice e produttrice insieme al marito, Peter Marc Jacobson. Finita la serie, nel 1999, Fran continua a lavorare in tv. Nel 2000 sconfigge un cancro all'utero e ritorna in televisione con due nuovi progetti: "A casa con Fran" e "Happily Divorced", dopo aver divorziato con suo marito.

Charles Shaughnessy lo ricordiamo, invece, nei panni di Maxwell Sheffield, il ricco impresario, padre di tre figli che assume e, infine, si innamora di tata Francesca. Dopo la sitcom, Charles ha ricoperto diversi ruoli sul piccolo schermo. Lo ritroviamo in "Mad Man", "Hannah Montana" e "NCSI".

Per sapere quali ruoli hanno interpretato gli altri personaggi de "La Tata" guarda la clip.