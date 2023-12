Nozze da vip, ecco chi si è sposato nel 2023

Matrimoni vip

Anche Enock Barwuah ha realizzato il suo sogno d'amore con Giorgia Migliorati, con il fratello Mario Balotelli come testimone e molti altri ex concorrenti del GFVip tra gli invitati. Fabio Fulco ha scelto invece la Costiera Amalfitana per il suo matrimonio blindatissimo in chiesa con Veronica Papa. Alessandra Mastronardi si è sposata ad Anacapri, dopo una festa pre-wedding da favola con il suo Gianpaolo Sannino.