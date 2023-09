Maria Mazza per le nozze con Amedeo Quagliata ha scelto un abito bianco svolazzante e semplice. Dopo il sì in chiesa amici e parenti sono stati invitati a festeggiare con gli sposi in una villa della zona. "La magia ibizenca che ha coronato il sogno della mia migliore amica! Da testimone, da fratello e da complice ho vissuto delle emozioni uniche. Vi amo profondamente. Scegliere una sorella è un dono che la vita mi ha regalato!" così ha scritto sui social Diego Di Flora, testimone della showgirl napoletana.

Le storie d'amore di Maria Mazza

La sexy Maria Mazza e Amedeo Quagliata sono legati dal 2013 e hanno una bambina, Sveva. In passato l’attrice e modella napoletana aveva avuto un flirt con Francesco Totti, prima che l’ex calciatore conoscesse Ilary Blasi. La liaison era durata oltre due anni ma poi i due si sono completamente allontanati. “Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora” aveva detto in un’intervista la showgirl. Quello con Amedeo Quagliata è il secondo matrimonio per Maria Mazza che è stata sposata con Ludovico Lieto dal 2005 al 2008.