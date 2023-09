Matrimonio in Molise nel santuario della Madonna in Saletta

Il matrimonio è stato celebrato nel Santuario della Madonna in Saletta a Castel del Giudice in provincia di Isernia. Maria Rosa che fa la costumista ed è sorella di Brando De Sica, regista, è già mamma di Bianca, nata lo scorso febbraio. La cerimonia è stata emozionante e piena di baci, allegria, musica. Al sì era presente anche Carlo Verdone, zio della sposa.

Christian De Sica ha accompagnato sua figlia Maria Rosa De Sica all’altare per le nozze con Francesco Valentini.

Christian De Sica, 72 anni, ha avuto Maria Rosa De Sica e il fratello Brando da Silvia Verdone, sua moglie dal 1980 e sorella di Carlo Verdone. Il popolare attore sui social ha postato il video della festa e della sua “bambina” vestita da sposa. “Mari sposa mattiniera” è il commento alla prima immagine che ritrae la figlia in abito bianco. Poi segue il video della camminata di Christian e Maria Rosa nel giardino che conduce al santuario tra gli invitati in direzione dello sposo Francesco Valentini che teneva in braccio la loro bimba. Christian De Sica è apparso felice ed emozionato, premuroso con la 36enne e con la nipotina, mentre gli ospiti scattavano foto e riprendevano il dolce quadretto familiare con i telefonini.

Christian mattatore alle nozze Christian De Sica ha festeggiato le nozze di Maria Rosa De Sica insieme ad amici e parenti. Dopo l’iniziale emozione per il sì della figlia, l’attore si è rilassato e si è lasciato andare alle performance canore per gli invitati con la consueta simpatia ed eleganza che lo caratterizzano. Maria Rosa e il neosposo Francesco si sono dedicati a balli e canti come pure le amiche della sposa, tra cui la cugina Giulia Verdone.