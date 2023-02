Christian De Sica nonno presenta sui social la nipotina: nello scatto anche il prozio Carlo Verdone

Renato Zero torna in tour nei palasport: 23 appuntamenti in 10 città



Pochi giorni fa De Sica aveva condiviso con i suoi oltre 700mila follower, il primo scatto della sua nipotina Bianca, nella culla dell'ospedale, scrivendo: "E’ arrivata Bianca la mia nipotina. W Mari e Francesco". E una volta a casa ha voluto festeggiare il suo arrivo con un'altra tenera immagine per esprimere tutta la sua gioia di nonno.

Tantissimi i messaggi di congratulazioni ricevuti sui social dal mondo dello spettacolo, da Jerry Calà in pole position a Sandra Milo, Mara Venier, Simona Ventura...





Negli scorsi mesi l'attore aveva dichiarato in un'intervista a Gente, che aveva dato l'annuncio dell'arrivo di un fiocco roso in famiglia, il suo entusiasmo all'idea di diventare nonno. "Non vedo l'ora di conoscere la mia nipotina. Sono emozionato e felice che sia femmina, perché solitamente sono creature più dolci. Mi fa un po' effetto l'idea di diventare un nonnetto, ma penso sia giusto così", aveva detto De Sica aggiungendo: "La mia esistenza e la mia famiglia si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca".

Il nome della piccola è stato scelto in ampio anticipo dalla stessa Maria Rosa De Sica, che nella stessa intervista aveva raccontato come si trattasse di uno dei nomi che sua madre avrebbe voluto darle

Il rapporto tra Christian e la figlia Silvia è sempre stato molto forte: "Lei ha sempre amato cantare, mapoi è diventata costumista", ha raccontato l'attore a Silvia Toffanin nello studio di "Verissimo".

Con l'ex marito stilista Federico Pellegrini ha fondato il brand "Mariù", nomignolo che viene usato in famiglia per Maria Rosa.

Christian De Sica bacchetta i social

Dei social non è un assiduo frequentatore e proprio per questo pochi mesi fa l'attore si era sfogato bacchettando chi, su Instagram, Twitter o Facebook, non può fare a meno di ostentare ricchezza e lusso per mettersi in mostra. In una parola, pronunciata dall'attore e che ha suscitato qualche polemica: dei veri "cafoni". "Ma certe persone non si sono rotte le palle di pubblicare quello che mangiano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi? E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?", così scrive il re dei cinepanettoni in una storia su Instagram.