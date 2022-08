Christian De Sica replica a Gaia Nanni che si "allontana" dai suoi cinepanettoni: "Ma chi te vo, chi te conosce?

In un post, poi rimosso, l'attore romano ha citato la frase pronunciata dalla Nanni in cui parla di lui e dei suoi cinepanettoni, dai quali, dice "si vuole tenere lontana" e ha poi controbattuto con la sua proverbiale ironia romanesca: "Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni".

E' bastata questa battuta pungente per provocare una vera e propria ovazione sui social nei confronti dell'attore, che ultimamente sembra trovarsi proprio a suo agio su Instagram, dove ha una folta schiera di follower e sostenitori.



Tutto è cominciato da un'intervista che

Gaia Nanni ha rilasciato al Corriere Fiorentino

in cui, parlando dei suoi modelli di riferimento, ha detto: "Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale".

Un'affermazione che, arrivata alle orecchie dell'attore romano, ha subito solleticato il suo umorismo romanesco per eccellenza. Dopo aver fatto uno screenshot della frase incriminata

De Sica ha aggiunto la sua replica

e ha postato il tutto su Instagram, raggiungendo in pochissime ore una pioggia di like e di commenti a suo favore e critiche contro l'attrice.



Il post è stato poi

rimosso dallo stesso De Sica ma la Nanni ha voluto fare alcune precisazioni

replicando a sua volta: "Si parlava di stereotipi femminili nel cinema e nel mondo dello spettacolo, non di Christian De Sica come persona e come attore" ha detto rivolgendosi all'attore: "Io come caratterista sono solita lavorare su tanti personaggi (potrei fare la cuoca, la cinese con la gotta, la francese depressa, la vecchia bergamasca) Questo era il discorso. Non era un’offesa per nessuno. Né per lei, né per il grandissimo attore che è. Mi domando se stasera, quando prenderà sonno, sarà soddisfatto del trattamento che mi ha riservato. E mi domando se nella sua posizione c’era davvero bisogno di una cosa così. La gente la ama anche se non crea fazioni, credo. Ha fatto tanto, sia all’altezza dell’uomo che è, sarebbe bello per tutti".

Chi è Gaia Nanni

Classe 1981, ha ricevuto nel 2013 la sua prima candidatura ai Premi UBU come migliore attrice.Ha lavorato con Ferzan Ozpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti, Alessandro Riccio, Maurizio De Giovanni, Antonio Frazzi, Massimo Sgorbani, Leonardo Pieraccioni e molti altri.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio per il Cinema Renzo Montagnani.

Diplomata al Teatro Puccini di Firenze si dedica al teatro da oltre quindici anni rendendolo la sua attività principale.