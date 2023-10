Maurizio Battista e Alessandra Moretti finalmente marito e moglie

Per celebrare il loro grande amore, Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno organizzato una cerimonia da favola. Le nozze sono andate in scena in un bellissimo castello, come un principe e una principessa, tra fiori freschi, candelabri e violiniste in abiti scintillanti. Una festa elegante e romantica, dall'atmosfera fatatam con il comico in abito scuro con cravatta e la sposa con un sensuale abito di pizzo bianco che lasciava la schiena scoperta. Anna, in veste di damigella con il vestitino candido, era deliziosa.