"Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti" hanno scritto Ronaldo e Celina Lock su Instagram postando una foto in cui sorridono felici tenendosi per mano sotto una pioggia di petali di rose bianche e chicchi di riso. La coppia vive a Ibiza da qualche anno.

Le richieste di Celina Prima di sposare Ronaldo, Celina Lock ha posto le sue condizioni. Al calciatore ha chiesto fedeltà assoluta che, visti i trascorsi amorosi dell'ex calciatore, non è per niente scontata. La modella desidererebbe ardentemente un figlio e anche questa richiesta presenta qualche difficoltà dato che il Fenomeno si è sottoposto a una vasectomia nel tentativo di arginare l'ipertiroidismo di cui soffre da sempre. Per fortuna è stato previdente e ha depositato del seme proprio immaginando in un futuro di avere altri eredi, quindi con l'aiuto della scienza il sogno della sua terza moglie non è così irrealizzabile.



Chi è Celina Locks Celina Locks, 33 anni, è una modella e imprenditrice brasiliana. Ha posato per numerose riviste di moda e sfilato su passerelle internazionali oltre ad essersi aggiudicata (nel 2007) il titolo di Supermodel of the World. Ha fondato un brand che porta il suo nome e che opera nel settore beauty. Lei e Ronaldo, 47 anni, si sono conosciuti 7 anni fa e a gennaio lui le ha chiesto di sposarlo, come hanno annunciato postando una serie di scatti di coppia.