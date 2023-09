Gessica Notaro, sfoglia tutto l'album delle nozze

Lei, principessa in abito candido, è arrivata alla Reggia di Venaria a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi e all'altare ha trovato ad aspettarla il suo principe azzurro. Bellissimi ed emozionati, si sono giurati amore eterno davanti a 500 invitati, tra cui Alena Seredova , Paola Caruso , Jo Squillo e Federico Lauri , in una location da sogno.

Gessica Notaro e Filippo Bologn i sposi come in una favola.

La cerimonia romantica Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono giurati amore eterno sotto un arco di rose candide nel cortile della Reggia di Venaria. Lo sposo, in tenuta da fantino dai colori chiari, ha atteso emozionatissimo la sua amata che l'ha raggiunto in uno sfarzoso abito bianco con corpino di pizzo dallo scollo a cuore e ampia gonna di tulle. Dopo il sì, tra una pioggia di petali di rosa, sono saliti in carrozza abbracciati, come in ogni favola che si rispetti.



Il party Alla cerimonia romantica è seguito un ricevimento elegante all'interno del Castello. Il menu prevedeva risotto con pomodorini e scampi, ravioli di pesce e trancio di ombrina con crema di sedano rapa. Gli sposi hanno cambiato look per godersi la serata insieme agli amici, con Gessica Notaro che ha scelto un abito più sexy del precedente, con qualche trasparenza e lo spacco vertiginoso. Per il taglio della torta si torna all'esterno, con la fontana che regala giochi d'acqua e luce. La sposa ha sfoggiato un terzo outfit, stavolta aderente a luccicante.