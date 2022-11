Gessica Notaro presto sposa, guarda l'anello di brillanti

Il racconto social

"Entro nel mio campo preferito, quello che per Filippo è sempre stato il campo della Coppa del Mondo, ma che per me è stato il campo del mio amato Gala D’Oro dove ho vissuto tra i momenti più emozionanti di sempre. Filippo mi dice 'corri che dobbiamo fare un’intervista durante la ricognizione prima che inizi il Gran Premio'", racconta Gessica Notaro ai suoi follower, a corredo della foto in cui sfoggia il brillocco all'anulare sinistro: un bellissimo gioiello dalla pietra quadrata circondata da brillanti. Per lei è stato un giorno magico e indimenticabile, e non può fare a meno dell'affetto di chi la segue da sempre.

La proposta di matrimonio

"Io entro convinta di fare un’intervista come tante, fino al momento in cui guardo negli occhi lo speaker e capisco dal suo sguardo che stava per succedere qualcosa diverso dal solito. Questa volta era Filippo a porre una domanda a me, la domanda più bella della nostra vita" prosegue Gessica Notaro. Il video in cui Filippo Bologni si inginocchia davanti alla sua compagna porgendole la scatoletta con l'anello mentre lei scoppia in lacrime ha fatto il giro dei social. "La sensazione è stata proprio quella a metà tra le farfalle allo stomaco ed il cuore in gola. Chi mi conosce sa che non ho mai versato una lacrima in pubblico ma questa volta ero troppo felice per riuscire a trattenermi", confida.

Emozioni intense

Sbollite le emozioni più forti dei primi attimi, e dopo una giornata giustamente dedicata solo al fidanzato, Gessica Notaro vuole condividere con i follower tutta la sua felicità. Insieme a Filippo Bologni si è rilassata alla spa e la coppia non ha esitato a condividere qualche immagine. Poi lei ha raccontato: "Ho smesso di piangere poco fa. Io e Filippo abbiamo passato tutto il giorno insieme, oltre che lavorando, ricevendo chiamate e messaggi di affetto da parte vostra ed è stato meraviglioso rivedere tutti quei video di quel momento che proprio voi avete fatto dalle tribune. Oggi non riusciamo a parlare di altro, siamo ancora incantati dall’emozione e ci stiamo godendo questo momento fino in fondo."

Verso le nozze

Insieme dal 2019, tra Gessica Notaro e Filippo Bologni è stato amore a prima vista. Erano a Verona per la Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, lui in gara e lei in veste di testimonial. Quando Gessica Notaro gli ha chiesto "due parole", la scintilla è scoccata subito. Insieme al campione di equitazione la modella, vittima di un'aggressione all'acido da parte del suo ex fidanzato a causa della quale ha subito numerosi interventi, è tornata a credere nell'amore. "Grazie Filippo per avermi resa la ragazza più felice della Terra! Ti amo follemente e non vedo l’ora di diventare tua moglie!". Anche i follower sono già pronti per la festa di nozze.