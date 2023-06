Sono state nozze organizzate senza clamore, vissute nella riservatezza e insieme a pochi intimi, quelle di Serena Rossi e Davide Devenuto. Si sono detti sì il 17 giugno in una chiesa di Roma. Un piccolo gruppo di selezionatissimi ospiti ha festeggiato con loro tra risate, abbracci e lanci di riso. La sposa era semplicissima con un abito bianco alla caviglia e senza spalline, mentre lo sposo aveva abbinato al completo blu una t-shirt e un paio di sneakers. C'era anche Diego, il figlio che i due hanno avuto nel 2016, in camicia e pantaloni chiari. Dopo il rito religioso, tutti a casa a festeggiare.

Serena Rossi e Davide Devenuto stanno insieme da 14 anni e nel 2016 hanno avuto un figlio, Diego. Con o senza nozze, i due sono innamoratissimi e l'attrice, in occasione della sua esperienza come madrina alla Mostra del Cinema di Venezia aveva scritto una dolce dedica sui social per ringraziarlo del suo sostegno: "Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito."

Quanta attesa!

Le nozze di Serena Rossi e Davide Devenuto si sono fatte attendere, e ormai anche la sposa aveva perso le speranze: "Non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici", aveva confidato l'attrice qualche tempo fa. E anche lui aveva detto: "Confesso che ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l'idea e non ne abbiamo più parlato". Ora, dopo tanto tempo, hanno trovato il momento giusto per diventare finalmente moglie e marito.