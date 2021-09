Serena Rossi, dedica d'amore social a Davide Devenuto: "Uomo meraviglioso"

"Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso" ha scritto l'attrice accanto allo scatto in bianco e nero. "Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate" ha aggiunto. Concludendo: "Fino all’infinito".

Serena Rossi, madrina sorridente e genuina IPA 1 di 15 IPA 2 di 15 IPA 3 di 15 IPA 4 di 15 IPA 5 di 15 IPA 6 di 15 IPA 7 di 15 IPA 8 di 15 IPA 9 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo scatto è diventato subito virale: in mezz'ora ha conquistato più di 14mila like e tantissimi complimenti dei follower che lodano l'amore tra i due. Amore nato sul set della soap Un posto al sole e coronato dall'arrivo, nel 2016, di Diego, il loro bambino. Qualche anno, lui le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta tv, ma le nozze non sono ancora arrivate. Che stiano programmando il grande passo dopo Venezia?