Venezia 78, al Lido arriva la madrina Serena Rossi

"Scrivo e riscrivo il testo da settimane - racconta l'attrice - me lo ripeto mentre faccio la spesa o preparo la cena... non siamo in una bolla, comincia un'avventura bellissima tra decine di film di tutto il mondo, ma questo mondo è in fiamme e io sento di dover dire anche questo, magari uscirò fuori dai canoni ma sento di doverlo fare. La Mostra è un evento culturale, ma questo palcoscenico della Sala Grande del Palazzo del Cinema offre anche l'occasione per parlare della realtà che ci circonda e alla quale noi del cinema non siamo indifferenti solo perché viviamo in una bolla e tanti film ne saranno ulteriore testimonianza, affrontando temi come la violenza di genere, le guerre dimenticate, la dimensione esistenziale dei rifugiati e tanto altro".

Trentasei anni, Serena Rossi è molto legata alla sua Napoli: "Torno a Venezia dopo essere stata in concorso con Ammore e malavita dei Manetti Bros - dice -. Ricordo quell'emozione, ma certo la cerimonia di apertura sarà altro e ancora più potente. Ho rivisto tutti i video delle madrine che mi hanno preceduto, ma è chiaro che poi sarò me stessa come sempre e che è inutile fare paragoni, perché ogni Mostra è a sè, ogni edizione respira come è giusto l'aria del tempo e questo è così in bilico tra ripresa e un contesto drammatico che sembra non darci tregua".

Ha intenzioni serissime: "Sarò qui tutto il periodo della Mostra e cerchero' di non perdere un film, ne farò scorpacciata". E anche di red carpet, "perche' anche il glamour di Venezia mi piace", ammette già sicura del look scelto e che ha affidato a Giorgio Armani.

