A Venezia 78 il ritorno della grandi star: ecco le più attese, da Penelope Cruz a Kristen Stewart

Torna Hollywood, tornano le star e non solo quelle americane che brilleranno al Lido. La Mostra del Cinema di Venezia , ai nastri di partenza l'1 settembre, sfida per il secondo anno lo stato di emergenza sanitaria, confermando sul red carper (a distanza di curiosi) tanti divi. La notizia di qualche giorno fa con i biglietti di "Dune" sold out indica che Timothée Chalamet è tra i volti più attesi della 78esima edizione . Nella ricca schiera faranno parte anche la divina Pénelope Cruz, Kristen Stewart, Matt Damon, Olivia Colman, Javier Bardem, Kirsten Dunst . Una pioggia di stelle.

Sulla carta la 78° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia si preannuncia epica. Durante la presentazione del programma a luglio, il direttore Alberto Barbera aveva annunciato subito "il ritorno in forze degli americani, di star e divi prontissimi alla ripartenza".



Si parte dai Leoni d'oro alla carriera, Jamie Lee Curtis (che presenta anche "Halloween Kills") e Roberto Benigni. Passando al concorso ci sarà Penelope Cruz che arriva con due film, l'apertura di "Madres Paralelas" di Pedro Almodovar e Official Competition, la commedia spagnola di Gastón Duprat che la vede protagonista accanto ad Antonio Banderas. Tra le più attese c'è senza dubbio Kristen Stewart, la Lady D in "Spencer" di Pablo Larrain. Dalla Gran Bretagna si attende un affascinante tris composto da Olivia Colman protagonista con Dakota Johnson di "The Lost Daughter" dal romanzo di Elena Ferrante, opera prima dell'attrice Maggie Gyllenhaal.

Benedict Cumberbatch è il protagonista "imprevedibile" di "The Power of Dog", l'atteso nuovo film di Jane Campion che vedrò al Lido anche Kirsten Dunst. Per "Sundown" del messicano Michel Franco si presenteranno Tim Roth e Charlotte Gainsbourg, quest'ultima anche per il film fuori concorso (che si prevede che farà discutere) "Les Choses Humaine" di Yvan Attal. Oscar Isaac sarà di casa con tre film a cominciare da "The Card Counter" di Paul Schrader, "Dune" di Denis Villeneuve e "Scenes form a Marriage", la serie tv (unica presentata al Lido) dal capolavoro di Bergman che lo vede protagonista (anche sul red carpet) con Jessica Chastain.

Lontano da premi e concorso, tra le celebrity internazionali più attese ci sono Ben Affleck e Matt Damon che insieme ad Adam Driver (che aveva aperto Cannes), sono i protagonisti del nuovo film di Ridley Scott, "The last duel", presentato Fuori Concorso. Chissà se con Affleck arriverà anche Jennifer Lopez. Tra le presenze decisamente “pop” anche "la regina degli scacchi" Anya Taylor-Joy ("La regina di scacchi) per "Last night in Soho" di Edgar Wright. Il mega evento hollywodiano del kolossal "Dune" porterà sul tappeto rosso il divismo vero del protagonista Timothée Chalamet, con un cast stellare che comprende Javier Bardem, Josh Brolin, Rebecca Ferguson.

Cinque film italiani in concorso per quest’annata dei record, con molti nomi illustri nelle varie sezioni del Festival. Il multiforme Toni Servillo, diviso tra Eduardo Scarpetta per "Qui rido io" di Martone e per Paolo Sorrentino nell'autobiografico "È stata la mano di Dio". Mentre Gabriele Mainetti racconta il suo "Freaks Out" con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto e i fratelli D’Innocenzo tornano a lavorare con Elio Germano in "America Latina". Ma al Lido ci saranno anche Valeria Golino, Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher e Silvio Orlando.

Insomma, per ora sulla carta, Laguna batte Croisette.

