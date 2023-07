Fabio Fulco si è sposato: guarda l'album delle nozze

Una cerimonia blindata, ma non per questo poco sfarzosa. Anche se lui avrebbe desiderato un matrimonio intimo e semplice: "Fosse stato per me avrei sposato Veronica su un'isola, in un luogo segreto lontano da tutti", ha rivelato l'attore a Chi, che pubblica in esclusiva l'album di nozze.

Fabio Fulco ha dato retta al suocero, che sognava per la figlia una cerimonia in grande stile, e alla fine non se ne è pentito. "Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo. Sembrava un film della Disney, il nostro giorno più bello", ha raccontato l'attore 52enne che ha detto di essersi emozionato quando la loro figlia Agnes, di due anni, ha portato le fedi all'altare. "Io e Veronica ci siamo girati, temevamo che non venisse da noi... invece è stata magia. Il suo sorriso, i suoi passetti e le fedi sono arrivati insieme con le nostre lacrime", ha detto lo sposo.



La cerimonia di nozze Fabio Fulco e Veronica Papa (in coppia da 5 anni) si erano già uniti in matrimonio, con rito civile, a marzo ma l'attore aveva specificato: "Per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno". E il gran giorno finalmente è arrivato, con l'attore elegante in completo nero e la sposa bellissima con il suo vestito bianco riccamente ricamato e dallo scollo a cuore. "L'ho vista entrare con mio suocero... I ragazzi del conservatorio, appena lei è entrata, hanno suonato Mission di Ennio Morricone... Poi le ho alzato il velo e le ho detto: 'Sei bellissima'. E lei ricordo che tremava e piangeva. Non lo so, eravamo sulle nuvole... Innamorati e felici" ha raccontato l'attore.