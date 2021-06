Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni: è nata Agnes Instagram 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Oggi è il giorno più bello della mia vita” scrive Fabio Fulco annunciando di essere diventato papà per la prima volta a 50 anni. La compagna Veronica Papa, di 24 anni più giovane, ha dato alla luce Agnes, la loro bimba. L’attore ha scelto l’immagine della Statua di Madre Teresa di Calcutta con un neonato tra le braccia per dare la lieta novella ai fan, mentre la neomamma ha postato lo scatto della bimba in cui si intravedono una manina, la bocca e il nasino.