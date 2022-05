Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica Papa: "Un sogno che si realizza"

Ha detto sì" ha annunciato Fabio Fulco sui social, postando una foto in cui bacia Veronica Papa con l'anello di fidanzamento in bella vista. Sono diventati genitori il 30 giugno di Agnes , e ora le nozze sono la ciliegina sulla torta.

Belen in intimo è una bomba sexy, ecco le prove in attesa di De Martino

Leggi Anche Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni: è nata Agnes

Fulco sognava le nozze da tanto, e anche con la sua ex Cristina Chiabotto ha a lungo accarezzato il sogno di mettere su famiglia. Ma la vita aveva altro in serbo per lui. Dopo la rottura con l'ex Miss Italia (ora sposata con Marco Roscio, da cui aspetta il secondo bebè), l'attore ha conosciuto Veronica ed è nato l'amore, in barba ai 24 anni di differenza tra loro. L'arrivo di Agnes ha riempito il loro cuore di gioia e ora hanno deciso di coronare la loro storia con le nozze.



Fulco ha scelto una location da sogno per fare la proposta alla Papa. In Costiera Amalfitana ha chiesto alla modella di diventare sua moglie con uno splendido andello con diamante. La risposta positiva era scontata, e ora sono pronti a iniziare un nuovo capitolo destinato a durare, si spera, per sempre.