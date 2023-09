Luisa Corna ha sposato Stefano Giovino: guarda le foto

Gli abiti degli sposi

Luisa Corna è entrata in chiesa con un bellissimo abito bianco accompagnata dalla madre, mentre Stefano Giovino, 42 anni, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, ha indossato la divisa ufficiale. Stanno insieme da 9 anni e lui ne ha 15 in meno di lei. "Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano" ha detto al “Corriere della sera” la Corna.