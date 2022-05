La settimana delle stelle

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una famiglia e, pur senza proclami ufficiali, i loro weekend di coppia non lasciano spazio a dubbi.

Sono più unite che mai le sorelle Ferragni : Chiara e Valentina hanno organizzato a sorpresa un baby shower per Francesca che sarà presto mamma. Charlene di Monaco era sorridente come non la si vedeva da tempo durante un'uscita mondana in coppia con la figlia Gabriella , e a proposito di genitori felici, ci sono anche Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi con la loro Giulietta nella settimana di gossip.