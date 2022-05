Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, primo scatto social di famiglia

Leggi Anche Valentino Rossi tenero papà, i primi scatti con Giulietta

Invitati a una comunione, Francesca Sofia e Valentino ne approfittano per il primo ritratto social con Giulietta. La modella indossa un completo bianco con la gonna a pieghe cortissima che le scopre le gambe e una cintura viola in vita. Valentino è informale con camicia e jeans chiari, mentre per Giulietta hanno scelto un abito blu a margheritine. Hanno scelto di non far vedere il volto della piccola e così, in questo scatto come in tutti i precedenti, la mostrano di schiena.



Giulietta è nata a marzo ed è la gioia di mamma e papà. Rossi è un padre innamoratissimo e anche la Novello dedica mille attenzioni alla sua cucciolina. Insieme hanno trascorso una bellissima vacanza a Ibiza, tra mare e relax e ora si preparano a trascorrere un'estate in famiglia.