Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che pole position d’amore

Hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza intenti a coccolare la loro Giulietta.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, reduci dal relax alle Baleari, ora si godono l’amore a Pesaro e non mancano di scambiarsi inaspettate dediche social. Il pilota non è solito sbilanciarsi su Instagram ma per la festa della mamma ha postato un bello scatto insieme alla compagna. Lei ha ringraziato con l’immagine di un bacio appassionato.