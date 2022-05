Francesca Sofia Novello alle Baleari, il primo mare di Giulietta

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti in festa per la prima comunione della figlia Mia

Si gode il sole e il mare cristallo mentre spupazza la sua Giulietta e chiacchiera con i follower. A chi la segue sui social, la Novello regala scorci sulle vacanze e sul suo fisico già in forma perfetta. Allenamento e alimentazione sono fondamentali e lei condivide i dettagli insieme ai consigli beauty, poi in spiaggia si gode un po' di relax vista mare.

A letto Francesca Sofia coccola la sua bambina e la bacia con tenerezza: "Qui in Spagna è la festa della mamma... quindi quest'anno festeggio due volte", scrive. Valentino non è con loro, ma lei non lo dimentica e anche in vacanza segue le sue gare automobilistiche in tv. Sul circuito si piazza prima 13esimo e poi ottavo, ma nel cuore delle sue donne è sempre al primo posto.