Francesca Sofia Novello con Giulietta: “Il posto più bello del mondo”

“Finalmente ancora nei jeans” dice postando un video che la ritrae col ventre scoperto e in pienissima forma. “Oggi ho ripreso un pochino a lavorare” scrive e poi ancora: “Finalmente ho allacciato i jeans”. Ai follower racconta di aver preso quasi 14 chili in gravidanza, la maggior parte se ne sono andati con il parto. Dieci giorni dopo la nascita di Giulietta le restano 5 chiletti: “Non ho nessuna fretta di perderli, perché non me ne frega niente e poi li perderò con il tempo, più avanti, quando ricomincerò ad avere la mia routine. Ovviamente non ho fatto nulla, nemmeno un minimo di camminata. Sono totalmente a riposo, come mi è stato consigliato dal mio ginecologo. 30-40 giorni di stop totale e mi sono dedicata soltanto alla mia piccola”.

Ma il suo fisico già perfetto scatena le polemiche. La modella si fotografa davanti allo specchio, bellissima e in grande forma, ma una fan le scrive: “Non è bello il messaggio che cerchi di ostentare come se una mamma avesse l’obiettivo primario di tornare subito in forma”. La risposta di Francesca Sofia Novello non si fa attendere: “Ho sempre mostrato il mio corpo, i miei allenamenti e il mio stile di vita, non sto ostentando nulla se non essere me stessa senza aver fatto assolutamente niente se non ripostare. Non posso postare quindi una foto del mio corpo perché è già snello post parto? Invece le mamme che ancora non sono in forma e lo dicono, vanno premiate? Non capisco che differenza ci sia… Ognuna si mostra per quello che è…”. E poi rincara e nelle Storie scrive: “E se invece non fossi stata già stata snella sarei stata un’eroina a postarmi con i miei difetti? Che ipocrisia!”.

