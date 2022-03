Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori, ecco Giulietta

Marica Pellegrinelli in love con Dj Djoko, allo scoperto sui social

Anna Tatangelo davanti all’Altare della Patria in reggiseno è uno schianto

"Mamma e babbo sono al settimo cielo, benvenuta Giulietta Rossi".

Il messaggio con cui Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi annunciano la nascita della loro prima figlia è stringato, del resto non esistono parole sufficienti per descrivere la gioia di diventare genitori. L'ex campione di Moto GP e la modella hanno condiviso sui social una foto del piedino della piccola, e subito per loro è arrivata una pioggia di auguri.