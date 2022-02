Valentino Rossi festeggia il compleanno in attesa di diventare papà

Francesca Sofia ha condiviso poche foto social per festeggiare Valentino, ma quanto basta per fargli sentire tutto il suo amore. In posa davanti a una cream tarte, la coppia si abbraccia stretta con la mani sul pancione della modella e i sorrisi emozionati. Per festeggiare il suo amato, la Novello ha postato anche una serie di scatti di coppia tratti dall'archivio della loro storia. "My future, my forever (il mo futuro, il mio per sempre, ndr). Buon compleanno Amore Mio!" si legge a corredo.

Subito dopo i festeggiamenti per il compleanno di Rossi, verranno quelli per la nascita della bimba dell'ex centauro e la Novello. La data prevista è a fine febbraio, quindi ormai manca davvero poco e in casa fervono i preparativi per accoglierla. La cameretta è già pronta e il corredino acquistato, il nome scelto (anche se ancora top secret). Manca solo la piccolina e allora sì che la festa sarà grande!

