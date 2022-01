Francesca Sofia Novello a un mese dal parto, pancione nudo sulla pellicola

Una Francesca Sofia Novello così, non si era mai vista. Di solito molto sobria e riservata, la modella ha approfittato del pancione per una serie di scatti senza veli, con le parti intime debitamente nascoste dalla posa, ma con tutto il suo sex appeal lasciato libero di mostrarsi. Tra circa un mese sarà mamma della sua primogenita da Valentino Rossi , e non è mai stata così sexy.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello incinta festeggia con il suo Dottore

La Novello e Rossi si preparano a diventare genitori. Tra qualche settimana nascerà una bambina, il nome l'hanno scelto ma hanno preferito non rivelarlo ai fan. La maternità imminente ha dato alla modella una marcia in più. Le sue nuove forme la rendono orgogliosa e ha deciso di mostrarle senza veli. "Curve a pellicola" ha scritto postando uno degli scatti realizzati da Gabriele D'Agostino, in cui le sue forme sfocate risaltano in controluce. Nelle Storie di Instagram ha condiviso anche altre immagini: pose seducenti e mai volgari con il ventre tondo protagonista.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello alle sfilate milanesi, flash puntati sul pancione



Il fisico che cambia e il pancione che cresce sono stati i protagonisti delle riflessioni social di Francesca Sofia degli ultimi mesi. "All’inizio è stato difficile accettare il cambiamento, ma poco importa. Questo è il momento più bello della mia vita e c’è bisogno di rispetto verso il proprio corpo. Devi accettare che sta creando una nuova vita, ed è questo quello che conta", aveva confessato qualche tempo fa. E, a giudicare dalle ultime foto, a fare i conti con la sua metamorfosi ci è riuscita alla perfezione.

Potrebbe interessarti anche: