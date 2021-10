Francesca Sofia Novello incinta festeggia con il suo Dottore

Una festa di compleanno tutta rosa per Francesca Sofia Novello , che celebra i suoi 28 anni insieme a tanti amici e, ovviamente, al suo amatissimo Valentino Rossi . "Non sono mai stata così felice e completa" scrive la modella, riferendosi alla gravidanza già avanzata. Presto sarà mamma di una bambina ed è esaltata per la nuova avventura che la aspetta.

Leggi Anche Francesca Sofia Novello alle sfilate milanesi, flash puntati sul pancione

Per il suo compleanno, Francesca ha indossato un abito corto nero e tacchi alti di un bel verde scintillante. Più casual Valentino, con la maglia di Batman e le sneakers gialle nonostante l'atmosfera decisamente glamour. Tanti palloncini sui toni del rosa e il nome della festeggiata scritto con luci al neon dello stesso colore hanno animato la sala dei festeggiamenti. E poi tanti amici a rendere speciale la serata, tra cui anche Cesare Cremonini.

"Happy bday to me! Grazie a tutti per gli auguri, sarà un anno speciale .. non sono mai stata così felice e completa" ha scritto la Novello condividendo le immagini del suo party tutto rosa. Anche Rossi, sempre molto discreto sulle questioni personali, si è voluto sbilanciare. "Buon Compleanno Amore!" ha scritto semplicemente condividendo una carrellata di foto di coppia. Poche parole, ma dense di significato.