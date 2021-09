Francesca Sofia Novello alle sfilate milanesi, flash puntati sul pancione

Dalla pista di Misano Adriatico alle passerelle della moda milanese mostrando orgogliosa il pancione. Francesca Sofia Novello, dopo l’appuntamento della MotoGp di domenica dove ha sfoggiato le sue dolci curve sul circuito, si lascia immortalare alla Fashion Week dove i flash sono tutti per le sue rotondità. Porta in grembo una bimba che aspetta insieme al compagno Valentino Rossi e le coccole sono tutte per lei.

Una giornata vorticosa come tutte quelle della settimana della moda milanese. Lo sa bene Francesca che fa la modella, ma questa volta non sfila in passerella e assiste come guest in prima fila, mostrando i suoi nuovi abiti da futura mamma. Si muove circondata dai paparazzi, cammina con la sua falcata decisa e sensuale, vestita con un completo in denim sotto il quale spunta il pancione.

Bellissima e sorridente, calca le vie della città come su un red carpet, si mette in posa per mostrare bene le sue nuove curve e sottolinea accarezzandolo con le mani il suo ventre rotondo. A fine giornata è tempo di scappare via: “Ore 19.20, vado a nanna. Dobbiamo riposare” scrive sui social. Poi in hotel l’aspetta un appuntamento importante: su Facetime con Valentino e i suoi cani per augurarle buonanotte.

