Pancioni di fine estate, dalla Incorvaia alla Novello

Instagram 1 di 30 Lorella Boccia Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Gabrielle Caunesil Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Clizia Incorvaia Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 Michela Coppa Instagram 8 di 30 Instagram 9 di 30 Gracia De Torres Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Ashley Graham Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Alessia Macari Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Flavia Pennetta Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Rosa Perrotta Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Martina Stella Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Paola Turani Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Virginia Mihailovic Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Francesca Sofia Novello Instagram 26 di 30 Chi 27 di 30 Francesca Barra Instagram 28 di 30 Chiara Appendino Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Quante vip in dolce attesa! L'ultima ad uscire allo scoperto è stata Francesca Barra, anticipata solo di pochi giorni da Clizia Incorvaia e Francesca Sofia Novello che con i loro pancini appena accennati stanno già facendo sognare i follower. Chi è più avanti con la gravidanza ha approfittato dell'estate per sfoggiare in bikini le curve esplosive, come Paola Turani e Michela Coppa che diventeranno mamme a fine settembre.