Francesca Sofia Novello sfoggia il pancino in barca con Valentino Rossi

Valentino Rossi ha annunciato l'addio all'adrenalina delle gare in moto, ma l'avventura che sta per iniziare per lui è ancora più emozionante. La sua compagna Francesca Sofia Novello è in dolce attesa e il Dottore presto sarà papà di una bambina. Intanto lui e la sua compagna si godono l'estate. Il settimanale Chi li ha paparazzati in barca, con la modella stupenda in bikini che sfoggia già un bel pancino.

Francesca è al settimo cielo all'idea di diventare mamma, e vedere il suo corpo che cambia con la gravidanza la riempie di emozioni. "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula... Mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda", ha scritto sui social, postando uno scatto in costume dalla sua gita in barca, con il ventre già bello rotondo.

L'uscita al largo di Pesaro di Rossi e la Novello a bordo di uno yacht di 26 metri, che al pilota è costato (pare) ben 9 milioni di euro, non è sfuggita all'occhio indiscreto dei paparazzi, pronti a carpire le immagini della coppia felice e spensierata tra bagni in mare, relax e momenti di complicità. In costume la modella sfoggia il corpo tonico e slanciato con il costume a vita alta che sottolinea le forme della gravidanza. Non è mai stata così bella.

