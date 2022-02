(San) Valentino per Francesca Sofia Novello, dedica d’amore e countdown

E’ in dolce attesa di una bimba, la prima figlia di Valentino Rossi, e il countdown al parto è già cominciato. Il motociclista si gode la dedica della compagna ed è in trepidante attesa della sua bambina. Ancora top secret il nome, ma già i fan di “Yellow46” sono in subbuglio.

Lui più restio a pubblicare immagini sdolcinate e di coppia, lei sempre misurata e discreta, ma in occasione del San Valentino 2022 in dolce attesa non ha saputo resistere alla tentazione di una romantica dedica al suo campione. La modella ha pubblicato più di venti foto insieme a Rossi, dagli scatti sulla pista del Motogp, a quelli in vacanza, dai primi baci all’annuncio della gravidanza in un crescendo di emozioni e dolcezza.

Valentino Rossi, 43 anni tra pochi giorni, e Francesca Sofia Novello, 28 anni, si sono conosciuti a Monza nel 2016: lei era in pista come “ombrellina” e il “dottore” ne è rimasto subito affascinato. Pareva solo una storia da riviste patinate, ma si è dimostrata duratura e sincera. La coppia ha annunciato più volte l’intenzione di creare una famiglia e tra poco potranno abbracciare la loro bambina.

