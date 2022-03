Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, ecco le foto di Giulietta

Leggi Anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori, ecco Giulietta

Francesca Sofia Novello posta nelle Storie la sua bimba tra le braccia, poi un selfie allo specchio con un turbante in testa e il volto coperto ma il fisico già al top. Mostra i regali ricevuti per la sua bimba, ma racconta anche le sue emozioni. A corredo di uno scatto che la ritrae poco prima del parto in clinica, la modella scrive: “Una settimana fa iniziavo il travaglio… Che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica”. In tre aggettivi riassume alla perfezione i suoi sentimenti da neomamma.



E poi pubblica le foto dei fiori ricevuti in ospedale, il fiocco nascita con la scritta Giulietta circondata dall’immagine di tre cagnoloni, di una tartaruga con il numero 46 e tanti colori gioiosi. E poi finalmente una foto della sua Giulietta con la tutina dai colori delicati e i pugnetti all’indietro mentre dorme in totale relax sotto lo sguardo attento di Francesca Sofia Novello.

