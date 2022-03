Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, mamma e papà in libera uscita

Da bravi genitori, l'ex centauro e la modella dedicano alla loro piccola il giusto tempo e le attenzioni che merita. Ma ogni tanto è importante dedicare anche del sano tempo alla coppia, e così eccoli pronti per una libera uscita solo per loro. "Mamma e Babbo" scrive lei postando sui social gli scatti in auto.

Il tempo di una cena per riassaporare la vita di coppia, un momento dedicato solo a loro. Francesca Sofia posta le foto in auto con Valentino durante la loro "fuga romantica" e poi uno scatto di una delle prelibatezze gustate al ristorante. Lei manda baci alla fotocamera seduta sul sedile del passeggero, lui guida assorto senza farsi distrarre: sta per iniziare una carriera nel mondo delle auto ed è già perfettamente calato nel ruolo di pilota.

Giulietta è nata il 4 marzo e ha giustamente assorbito ogni loro pensiero. La pagina social della Novello è sempre più dedicata alla sua piccolina, con immagini della cameretta, delle loro passeggiate, e delle dolci coccole. Anche Rossi è cotto di lei. "Com'è? Bella, simpatica. È tranquilla come me e Francesca. La desideravo ed era anche il momento giusto. Questa cosa casuale di smettere con le moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo" ha raccontato in un'intervista recente. La sua nuova vita dopo la fine della carriera in moto gli piace parecchio: "Francesca è una grande mamma: quando mi ha detto di essere incinta, era proprio il periodo in cui stavo pensando di smettere. L’ho preso come un segno del destino. A chi dice che non mi sono ritirato prima per paura del futuro dico che si sbaglia".

