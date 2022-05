Valentino Rossi tenero papà, i primi scatti con Giulietta

Il 4 marzo è diventato padre di Giulietta , la figlia avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello , ma nonostante sia al settimo cielo ha scelto di non condividere scatti con la sua piccolina. I paparazzi del settimanale Chi l'hanno intercettato a Ibiza con la bimba tra le braccia, immortalandolo per la prima volta in versione papà.

Francesca e Valentino hanno scelto Ibiza per la prima vacanza in famiglia con la piccola Giulietta. La modella è partita per prima insieme alla piccola e dal mare non ha rinunciato al racconto social delle sue giornate. Il pilota le ha raggiunte dopo la gara automobilistica di Brands Hatc per godersi qualche giorno di mare in famiglia.

Nelle foto del settimanale Chi, Rossi stringe la piccolina tra le braccia, tutta infagottata in una coperta bianca per nasconderla dai flash. Negli ultimi mesi la sua vita è cambiata totalmente. Dal punto di vista professionale, ha chiuso la carriera da centauro ricca di successi e ne ha iniziata una nuova da pilota di auto tutta da scrivere. Ma la vera rivoluzione è stata quella sul piano personale con la nascita della sua Giulietta.