Sabrina Ferilli, prove da futura “suocera” con il figlio di Cattaneo

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” durante una serata di presentazioni. Il figlio del manager ha fatto conoscere alla coppia la sua compagna in una sorta di “Ti presento i miei” romana.

La Sabrina nazionale in giacca rossa e jeans è apparsa raggiante insieme a Flavio, sposato in gran segreto a Parigi nel 2011 e con cui vive dal 2005. Riccardo, il figlio di Cattaneo, ora presidente di Italo Treni, ha portato a cena il quartetto e i paparazzi li hanno beccati all’uscita dal ristorante mentre a piedi si dirigevano verso casa tra chiacchiere e risate. Poi le due coppie si sono salutate calorosamente tra abbracci e baci. Pare che il parere del giudice Ferilli sia più che positivo. Per dirla alla “Tu si que vales”: “Questo fidanzamento vale!”.