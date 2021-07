La settimana delle stelle

Instagram

Dopo le fatiche di Euro 2020 per i calciatori azzurri è tempo di rilassarsi. Quasi tutti scelgono il mare, in compagnia delle loro belle mogli e fidanzate. C'è anche Gaetano Castrovilli che, prima di partire per le vacanze, ha chiesto a Rachele Risaliti di sposarlo. Beppe Convertini ha spento 50 candeline e ha invitato una fitta schiera di amici vip. Giulia Salemi invece ha partecipato alla festa di compleanno del figlio del suo Pierpaolo Petrelli. Tempi duri per Nicolò Zaniolo e Mario Balotelli, entrambi in guerra con le rispettive ex.