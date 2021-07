Calciatori verso l'altare, è il turno di Castrovilli: proposta di nozze a Rachele Risaliti

Gaetano Castrovilli ha pensato proprio a tutto per lasciare senza fiato la sua amata Rachele Risaliti . Il calciatore ha organizzato una cenetta romantica su un terrazzo panoramico a Firenze e, tra rose rosse e candele, ha chiesto alla ex Miss Italia di diventare sua moglie. Lei non ci ha pensato due volte a dire di sì, emozionatissima e felice, e sui social ha condiviso le immagini più belle del momento e ha sfoggiato il brillocco al dito.





Gaetano ha bendato Rachele con la mascherina prima di condurla sul terrazzo con vista sulla cupola di Santa Maria del Fiore, allestito di tutto punto per la proposta di nozze. Decine di rose rosse componevano la scritta "Marry Me" ("sposami" in italiano) e lui come da copione si è inginocchiato porgendole l'anello prezioso. Rachele è rimasta senza fiato, lo ha abbracciato con trasporto e riempito di baci. "E' tutto un sogno, infinitamente sì" ha poi scritto su Instagram condividendo le immagini della loro serata romantica.

Dopo le nozze a ridosso della vittoria degli Azzurri a Euro2020 di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, Marco Verratti e Jessica Aidi e Stefano Sensi e Giulia Amodio, sarà dunque la volta di Castrovilli e la Risaliti. I due stanno insieme da poco meno di due anni, e lei non vedeva l'ora di ricevere la proposta di matrimonio. Probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare niente di più romantico di quello che è riuscito ad architettare il suo compagno. E questo è solo l'inizio, chissà cosa avrà in mente per il giorno del fatidico sì...

