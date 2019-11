Rachele Risaliti fa sul serio con Gaetano Castrovilli Diva e Donna 1 di 22 Diva e Donna 2 di 22 Diva e Donna 22 di 22 Diva e Donna 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 22 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lei ha 24 anni ed è la ex reginetta di bellezza del 2016, lui di anni ne ha 22 e si candida a diventare un fenomeno del pallone e in campo e in amore vive letteralmente un momento d'oro. “Con Gaetano è stato proprio un colpo di fulmine. Quello che pensi possa capitare solo in un film – racconta la Risaliti – A una cena a Firenze, con amici in comune... Ci siamo incontrati a settembre, poi per circa un mese e mezzo ci siamo rincorsi un pochino... Fisicamente è il mio tipo, poi l'ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente, ma ho lasciato che fosse lui a fare il primo passo”.<br><br> Rachele ha già tutte le carte in regola per diventare una wag: “Ho sempre tifato Fiorentina e sono cresciuta in famiglia a pane e calcio. Andavo spesso allo stadio”. E di Castrovilli dice: “E' un ragazzo con la testa sulle spalle, sa cosa vuol dire fare sacrifici per ottenere risultati..... E' dolce e coccoloso...”.

Ti potrebbe interessare: