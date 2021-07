Beppe Convertini compie 50 anni e festeggia alle grande: guarda quanti vip al party 1 di 58 IPA 2 di 58 IPA 3 di 58 IPA 4 di 58 IPA 5 di 58 IPA 6 di 58 IPA 7 di 58 IPA 8 di 58 IPA 9 di 58 IPA 10 di 58 IPA 11 di 58 IPA 12 di 58 IPA 13 di 58 IPA 14 di 58 IPA 15 di 58 IPA 16 di 58 IPA 17 di 58 IPA 18 di 58 Beppe Convertini e la mamma, Grazia IPA 19 di 58 Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo IPA 20 di 58 IPA 21 di 58 IPA 22 di 58 Alessandro Circiello IPA 23 di 58 Edoardo Vianello Elfrida Ismolli IPA 24 di 58 Roberta Ammendola IPA 25 di 58 Nunzia De Girolamo IPA 26 di 58 Vira Carbone con la figlia Marzia Valitutti IPA 27 di 58 Miriana Trevisan IPA 28 di 58 Giusy Versace e Jo Squillo IPA 29 di 58 Stefano Orodei IPA 30 di 58 Enrico Varriale IPA 31 di 58 Monica Giandotti IPA 32 di 58 Nadia Bengala IPA 33 di 58 Mario Biondi IPA 34 di 58 Daniela Ferolla IPA 35 di 58 Rosanna Lambertucci IPA 36 di 58 Alma Manera IPA 37 di 58 Patrizia Pellegrino IPA 38 di 58 Gianluca Mech IPA 39 di 58 Anna Pettinelli Stefano Macchi IPA 40 di 58 Silvia Salemi IPA 41 di 58 Antonia Dell'Atte IPA 42 di 58 Patrizia De Blanck IPA 43 di 58 Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando IPA 44 di 58 Vera Gemma e Jeda IPA 45 di 58 Graziano Scarabicchi IPA 46 di 58 IPA 47 di 58 Rosaria Omaggio IPA 48 di 58 Gianmarco Sicuro IPA 49 di 58 Edoardo Sylos Labini IPA 50 di 58 Nathalie Caldonazzo IPA 51 di 58 Simona Borioni IPA 52 di 58 Barbara Capponi IPA 53 di 58 Raffaello Balzo IPA 54 di 58 Mauro Masi Ingrid Muccitelli IPA 55 di 58 Monica Marangoni IPA 56 di 58 Carolina Rey IPA 57 di 58 Marzia Roncacci IPA 58 di 58 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cinquant'anni si compiono una volta sola, e Beppe Convertini ha voluto che il momento non passasse inosservato. Ha chiamato a raccolta gli amici vip per celebrare come si deve, con un party da sogno a Palazzo Brancaccio. Alla cena a bordo piscina c'erano Valeria Marini, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Patrizia De Blanck, Jo Squillo, Miriana Trevisan e molti altri volti noti.