Immobile a Ibiza, Chiesa a Portofino, Chiellini in Sardegna: guarda le vacanze degli Azzurri

Immobile, Insigne e Verratti in vacanza a Ibiza, Chiesa a Portofino, Chiellini, Bonucci, Donnarumma e Locatelli in Sardegna, Bastoni naviga al largo di Ischia. Gli Azzurri si godono il meritato riposo e al mare scelgono i compagni di squadra per un po’ di divertimento in compagnia. Guarda dove sono spiaggiati e con chi fanno coppia…