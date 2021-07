Balotelli in guerra con la madre di Lion: “Bisogna impedire alle donne di fare figli solo per soldi”

Volano gli stracci tra Mario Balotelli e la ex Clelia. Tra il calciatore del Monza e la sua ex fidanzata, nonché madre di suo figlio Lion, è scoppiata una furiosa lite social. Ha iniziato il giocatore postando un messaggio nelle Stories social: “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale”. La replica non si è fatta attendere: “Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire”.

Mario Balotelli, 30 anni, ha due figli: Pia, 9 anni nata dalla relazione con Raffaella Fico, e Lion, nato nel settembre del 2017 dalla ex fidanzata di origini svizzere, Clelia. Lo sfogo social del giocatore bresciano è stato pensatissimo: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Non ha fatto nomi, ma la replica di Clelia è stata immediata: “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai” ha scritto taggando Mario Balotelli, per non lasciare dubbi ai follower.



La storia tra i due è naufragata presto e l’amore ha lasciato il posto alla rabbia. Anche con Raffaella Fico le tensioni erano state tante. Balotelli aveva riconosciuto la figlia Pia solo due anni dopo la sua nascita, alla fine di una controversia tra i due che si era conclusa con un procedimento giudiziario. Ora con la modella napoletana i rapporti sono tornati ad essere distesi e sereni e chissà che anche con la madre di Lion le cose si possano appianare presto, per la serenità del loro bimbo.

